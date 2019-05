Ohromná ztráta, pytlák na Mělnicku zastřelil mladou vlčici!

Mrtvé zvíře bylo nalezeno 9. dubna poblíž obce Konětopy. Pitva vlčice následně prokázala, že nebohé zvíře někdo zastřelil, uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Na místě chyběly stopy po příchodu zvířete i po krvácení, experti tak mají za to, že bylo zvíře zastřeleno jinde a někdo ho do příkopu u silnice pohodil. Agentura se proto rozhodla podat trestní oznámení.

"Vlků v České republice žije pouhých několik desítek a fakt, že někdo takto vzácná zvířata střílí, je opravdu ostudný. Není ale bohužel novinkou, že šelmy a dravci se u nás stávají oběťmi pytláků – vloni byla nalezena zastřelená rysice v Beskydech, na Vysočině bylo za poslední měsíc otráveno několik orlů a výčet by mohl pokračovat. Doufám, že policie tentokrát viníka odhalí, hrozí mu až tři roky za mřížemi. Jsem přesvědčen, že pokud se jej podaří vypátrat, bude to působit jako výstraha a mnohým zvířatům to zachrání život. I bez pytláctví to v naší krajině s hustým automobilovým provozem nemají lehké,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Za poslední tři roky je to již několikátý vlk, kterého usmrtil člověk. Zatím není jasné, jestli vlčice pocházela z CHKO Kokořínsko, podle expertů se ale jedná o velmi citelnou ztrátu, jelikož se jednalo o mladé zvíře.

"Víme, že přítomnost velkých šelem může vzbuzovat nelibost, třeba u chovatelů hospodářských zvířat. Právě proto jim stát případné škody hradí, je možné získat finance i na preventivní zabezpečení stád. Zkušenosti z okolních států, například z Německa ukazují, že v krajině je možné hospodařit a zároveň tu mohou žít i divoké šelmy," doplnil Pelc.

Podle něj vlci plní v naší přírodě důležitou roli – pomáhají totiž snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí velké škody v lesích a na polích. Divoce žijící zvířata tvoří podle výzkumů více než 98 % vlčí potravy, domácí zvířata maximálně 2 %.