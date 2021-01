Vláda chce přitvrdit. Tyhle zákazy a omezení nás nejspíš neminou!

Rozvolňovat protiepidemická opatření teď ČR nebude, právě naopak. Oznámil to premiér Andrej Babiš (ANO). Od 14 hodin kabinet zasedne znovu a v 17 hodin by měl oznámit, jaká zpřísnění nás čekají. Přímý přenos z tiskové konference přineseme v tomto článku.

Ještě ve středu se ministři přeli o to, jestli už lze otevřít třeba skiareály. Zvažovali také možný návrat žáků a studentů posledních ročníků do škol. To už neplatí. Redakci TN.cz se podařilo zjistit, jaké "utahování šroubů" nás naopak s velkou pravděpodobností čeká.

Vláda by ve čtvrtek odpoledne mohla podle informací TN.cz výrazně omezit pohyb lidí - nově by se Češi mohli od místa bydliště vzdálit maximálně na vzdálenost 15 kilometrů. Výjimku by měli ti, kteří dojíždějí za prací na větší vzdálenost.

Kabinet také zvažuje úplné uzavření hotelů a dalších ubytovacích zařízení - ta mají nyní možnost přijímat hosty na služebních cestách.

Je také pravděpodobné, že přibude kontrol dodržování vyhlášených opatření ze strany policie a pokut uložených za jejich porušování. Některé sankce by se navíc mohly oproti současnosti zvýšit.

"Žádné rozvolňování není vůbec na stole, opak je pravdou. Ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra a ministerstvo průmyslu předloží návrhy, jak tuto situaci řešit," prohlásil ve čtvrtek ráno premiér Andrej Babiš (ANO).

Zatím nenaznačil, o jaká opatření půjde. "Situace není dobrá a počet hospitalizovaných stoupl. Protiepidemický systém (PES) jsme ani moc neřešili, protože měl zhruba čtyři parametry a teď do toho vcházejí nové parametry. Konkrétně počet hospitalizovaných a lidí na JIPkách," konstatoval ministerský předseda.

Zda vláda představí změny v protiepidemickém systému už po svém čtvrtečním jednání, není zatím jasné. Důležitá je podle Andreje Babiše spolupráce veřejnosti.

"Úmrtnost je meziročně podstatně vyšší. Je to úplně jasné, ten covid je zabiják," zdůraznil předseda vlády. Samotná vláda podle jeho slov nemůže epidemii zvládnout, pokud nebudou spolupracovat i všichni občané.