Opozice chce hlasovat o nedůvěře vládě! Osloví i ČSSD a SPD

V úterý se na Václavském náměstí v Praze sešlo na protestu proti Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) asi 120 tisíc lidí. K demonstraci se vyjádřili čeští politici.



“Já myslím, že je zjevné, že veřejnosti není jedno, co se u nás děje,“ prohlásil lidovecký předseda Marek Výborný.



“Je vidět, že jsou opravdu naštvaní, mají toho dost,“ řekla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



“Společnost je nespokojená,“ pronesl místopředseda KSČM Leo Luzar.



“Je vidět, že lidi ta situace opravdu trápí,“ uznal místopředseda ČSSD Ondřej Veselý.



“Já sice pro ty demonstrace, které se teď konají, nevidím důvod, ale samozřejmě jsem rád za tu naši svobodu,“ sdělil poslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch.



Podle politologů to zas znamená, že lidé hledají svého lídra mezi sebou. “Ten úspěch demonstrací dokumentuje, že když to vyvolávají občané a uskupení, která jsou schopná spolupracovat, tak veřejnost na to slyší. V momentě, kdy by to byl politik, tak ta demonstrace není úspěšná,“ zhodnotil politolog Jan Kubáček.



A táhnout za jeden provaz a spolupracovat se teď snaží většina parlamentních stran. Dalším krokem lídrů opozice je oslovit šéfy ČSSD a SPD. A až pak případně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Opozice totiž v úterý chtěla mimo jiné zastavit vyplácení dotací skupině Agrofert. Přehlasovali ji ale poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD.



“Chtěli jsme, aby to proběhlo nezávisle, transparentně a objektivně. Pokud vláda odmítá i toto a v Poslanecké sněmovně pro to hlasuje SPD a KSČM, je to zásadní problém,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.



SPD upozorňuje na to, že opozice nehlasovala pro jejich návrh - ten v případě finanční škody žádá o vyvození odpovědnosti vůči viníkům. “Nás to velice nemile překvapilo a je vidět, že pijí vodu a káží víno,“ oznámil předseda SPD Tomio Okamura.



Kdy předsedové opozičních stran osloví lídry ČSSD a SPD, zatím není jasné.