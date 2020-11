Posílání dětí do školy má být dobrovolné, zlobí se opozice! Souhlasíte? ANKETA

"Piráti vyzývají vládu, aby umožnila rodinám svobodně se rozhodnout, zda budou děti chodit během pandemie do školy fyzicky, či pokračovat v online výuce. Větší svobodu v organizaci výuky požadujeme i pro školy," uvedl na sociálních sítích předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"V případě, kdy žák nebo člen domácnosti spadají do rizikové skupiny, by mělo být žákům umožněno vzdělávat se alternativním způsobem," píše Bartoš v otevřeném dopise.

"Pokud by se podařilo využít prostory s připojením k internetu (knihovny, nízkoprahové kluby, střediska volného času), pomohlo by to především těm žákům, kteří doma nemají dostatečné technické vybavení, se zapojením do výuky na dálku," navrhuje.

Otevřený dopis vládě, konkrétně ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO), zasílala před několika dny i Pedagogická komora. Ta nesouhlasí s tím, aby musely mít prezenční výuku děti ze speciálních škol a tříd již od 18. listopadu. Podle komory je termín předčasný a neodpovídá doporučením odborníků.

Anketa Měli by mít rodiče možnost neposlat dítě do školy? Ano, je to v zájmu zdraví dětí i učitelů 40 101 hlasů Ne, není možné, aby měla část třídy distanční výuku 60 154 hlasů Hlasovalo 255 lidí.

"Prvním problémem je otázka zdraví žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří (a není jich málo) mají těžké zdravotní vady, v některých případech dokonce kombinované. Velké množství žáků se zdravotním postižením patří mezi rizikové skupiny, jak je uvádí přímo ministerstvo zdravotnictví," píše v dopisu speciální pedagožka Jana Karvaiová.

"Navíc jsou mnozí velmi kontaktní a není možné udržet požadovaný "distanc". Například když je přebalujeme, jsme s nimi v přímém kontaktu ve třídě, pomáháme je oblékat apod. Žáci s mentálním postižením, s PAS nebo s poruchami sluchu nemusí nosit roušky. Žáci ani pedagogové tak nebudou dostatečně chráněni," dodává.

Není to přitom tak dávno, kdy Pedagogická komora apelovala na vládu, aby uzavřela i speciální školy a třídy. K tomu nakonec došlo 2. listopadu, dva týdny poté se ale vláda rozhodla je opět otevřít.

V rozhovoru pro Radiožurnál ministr školství Robert Plaga (za ANO) prohlásil, že si neumí představit, že dítě nechodí do školy a zůstane další půlrok doma.

"Škola není jediné rizikové místo z pohledu rizikových skupin tak, jak to rodiče prezentují. Nejde říct: "Nebudeš chodit do školy, a tím pádem je vše v pořádku." Vir je všudypřítomný a nelze to řešit jen tak, že dítě nebude chodit do školy," uvedl.

"V případě 1. a 2. tříd ZŠ platí skutečně povinná prezenční školní docházka. Děti, které se rodiče bojí do škol poslat třeba kvůli tomu, že žijí v domácnosti s rizikovým příbuzným nebo mají samy sníženou imunitu, mohou prostřednictvím zákonných zástupců požádat o individuální vzdělávání," sdělila redakci TN.cz mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

"Máme ale také informace od ředitelů škol, že se budou při krátkodobých absencích a ve specifických situacích snažit vycházet rodičům vstříc. Jak ale ministr již několikrát podotkl, škola není jediné rizikové místo a je tedy nutné řešit režimová opatření i na úrovni rodiny," dodala.

Dodala, že už v příštím pololetí chce MŠMT testovat kombinovanou formu výuky na základních školách. "Jedním z cílů je také do budoucna nabídnout alternativu vzdělávání, které je sice kombinované, ale ve větším propojení se školou právě žákům, kteří jsou dnes v režimu domácího (individuálního) vzdělávání," vysvětlila.

Epidemiolog Petr Smejkal hovoří o riziku, které by mohl přinést návrat dětí do škol: