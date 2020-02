Orkán Sabine drtí Česko. Kácí stromy a komplikuje dopravu, bez proudu jsou desetitisíce lidí!

Orkán řádí především v Libereckém kraji, spoustu práce ale mají hasiči také v hlavním městě, jižních Čechách nebo na západě republiky.

"K páté hodině ranní evidujeme 20 výjezdů profesionálních a dobrovolných hasičů k popadaným stromům. Jedná se o vícečetné události, kdy jednotka během jednoho zásahu odklidí i více stromů. Nejvíce zásahů mají hasiči na Strakonicku - deset, Prachaticku - devět a Písecku - šest. Evidujeme zatím pouze události, kdy stromy padají na silnice či železnice. K těmto zásahům krátce před 5. hodinou ranní přibyla nehoda u obce Libínské Sedlo, kdy strom spadnul na osobní auto. Zde je jeden zraněný," vypočítala brzy ráno mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

On-line reportáž Orkán Sabine Velmi silný vítr komplikuje také provoz na Letišti Václava Havla. Kvůli vichřici mají některá letadla problém přistát. Zlnsk kraj - komunikace I/50 mezi Uherskm Brodem a Bnovem je v tuto chvli neprjezdn. Vlivem silnho vtru je na vozovce pevrcen nkladn automobil. Policist budou odklnt provoz. — Policie R (@PolicieCZ) February 10, 2020 Napilno mají energetici. Mluvčí ČEZu Soňa Holingerová hlásí bezmála padesátku poruch a 34 tisíc odběrných míst bez proudu. Nejvíce závad je ve středních Čechách a v Plzeňském kraji. Mohou za ně popadané stromy a větve.

Více než sto zásahů hlásí hasiči z Plzeňska. "Od půlnoci do sedmi ráno evidujeme 124 zásahů v souvislosti s počasím. Jedná se o klasicky spadané stromy do komunikací a na dráty telefonního či elektrického vedení. Šest menších požárů způsobených výbojem ze spadlých drátů," popsal mluvčí hasičů Petr Poncar. Jedno auto také narazilo do spadlého stromu.

Nejsilnější vítr v pondělí brzy ráno meteorologové naměřili na Sněžce, kde dosáhl rychlosti 180 kilometrů v hodině. Extrémní stupeň nebezpečí platí pro většinu území republiky až do 13. hodiny.

Zanme evidovat nrst ppad, jedn se o popadan stromy, v nkterch ppadech i na zaparkovan auta. V ternu je aktuln nkolik jednotek vetn dobrovolnch. pic.twitter.com/fUfHRhJiYO — Hasii Praha (@HasiciPraha) February 10, 2020

ČEZ v pondělí ráno eviduje přes 40 poruch, bez elektřiny je přes 34 tisíc odběrných míst. Nejvíc závad technici opravují ve Středočeském a Plzeňském kraji.

"Aktuálně evidujeme 43 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny je přes 34 tisíc odběrných míst. Nejvíce poruch aktuálně řešíme v Plzeňském kraji – jedná se o 15 poruch na vedení vysokého napětí ( cca 12 tisíc odběrných míst bez elektřiny) a Středočeském kraji – také 15 poruch na vedení vysokého napětí (asi 9 tisíc odběrných míst bez elektřiny)," informovala v šest hodin ráno mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Lidé, kteří do práce cestují vlakem, před sedmou hodinou ráno nemohli ze stránek Českých drah zjistit, jestli jejich spoj jede nebo ne, web totiž nefungoval.

Naplnila se také varování expertů o tom, že vichřice může převrátit vozidla, hlavně ta s velkými bočními plochami. "Komunikace I/50 mezi Uherským Brodem a Bánovem je v tuto chvíli neprůjezdná. Vlivem silného větru je na vozovce převrácený nákladní automobil. Policisté budou odklánět provoz," napsali muži zákona před sedmou hodinou ráno.