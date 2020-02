Osud ministra za ANO je nejasný. Metnar musí vysvětlit další zakázku

Výbor pro obranu jeden den schválil, že za osm mobilních rušiček ministerstvo utratí necelou miliardu s tím, že kalkulace se může ještě změnit. Jenže hned druhý den byla zakázka schválena a cena se zvýšila rovnou o půl miliardy.

"Tam došlo k nedorozumění/ bohužel v tabulce měli čísla neaktuální a den na to došlo ke schválení už té konečné ceny," vysvětlil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Poslanci výboru pro obranu tvrdí, že jimi ministerstvo pohrdá. Kritikou nešetří ani Metnarovi straničtí nebo vládní kolegové. "Se mi to nelíbí, protože jako koaliční poslanec musím souhlasit s opozicí, co říká, nejhorší na tom je, že já toho ministra ani nemůžu bránit, protože oni mají pravdu," reagoval poslanec Pavel Růžička (ANO).

Ve středu ministr obrany několik hodin hájil před poslanci, proč nakonec zakázka na nákup radarů byla dvojnásobná. Oproti původní kalkulaci cena vzrostla o téměř 800 milionů.

"Už v té době bylo jasné, že ta zakázka byla dražší, takže se ptáme, proč jsme o tom nebyli informování," chce vědět předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová (ODS).

"Je to ponaučení pro mě, budu se snažit najít tu formu, která bude poslancům vyhovovat, nebudou se cítit, že jsou neinformováni," sdělil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

"Já se obávám, že nekomunikací pana ministra Metnara a ministerstva obrany se do této obdobné kauzy dostaneme za pár měsíců znova," myslí si bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová.

Ministerstvo se ale dušuje, že něco podobného se stalo naposled. "My nepůjdeme na vládu s informací o ceně, dokud nebudeme mít aktuální a přesný průzkum trhu, tedy kolik ten vojenský materiál stojí. Samozřejmě plus mínus nějaká koruna to může být, ale ne abychom se lišili v řádu stovek milionů korun," uvedl Pejšek.

Nejen podle opozice, ale i vládních kolegů by se z obou kauz měly vyvodit personální důsledky. Naposledy kvůli práci svých podřízených přišel o ministerské křeslo Vladimír Kremlík. Ministr Metnar bude prodražené zakázky premiérovi Babišovi vysvětlovat v pátek.