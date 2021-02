Otazníky kolem vakcíny AstraZeneca. Švýcaři ji odmítli, není prý ozkoušená

Očkování je podle odborníků jediná šance, jak zastavit světovou pandemii koronaviru. Firmy Moderna a Pfizer/BioNTech byly v rámci EU až do minulého pátku jedinými společnostmi, které mohly vakcínu Evropě dodávat. V pátek s rozvozem ampulek do unijních zemí začne i firma AstraZeneca. Do Česka by první várka britsko-švédské vakcíny měla dorazit v sobotu.





Zatímco podle Evropské lékové agentury je látka bezpečná, Švýcaři váhají. Chtějí si počkat na podrobnější výsledky studie o účinnosti vakcíny. "U vakcíny firmy AstraZeneca zatím analyzovaná data nestačí k tomu, abychom mohli vydat povolení. Potřebujeme další, dodatečné informace o její bezpečnosti, účinnosti a kvalitě," uvedli Švýcaři.

Dříve provedené studie podle Švýcarů nepřinesly jasná data. Podle vyjádření švýcarské vlády si proto země raději objednala očkovací látku u jiných společností. Jde celkem o 30 milionů dávek.





Problémem je účinnost vakcíny u starších lidí. Pro pacienty starší 65 let chybí data a není jisté, jak u nich vakcína funguje. Zdravotnické úřady Německa, Rakouska, Polska a Švédska proto zatím doporučily použít vakcínu jen u mladších lidí. Belgie, Itálie a Malta dokonce vakcínu nepodávají ani lidem starším 55 let.





"Doufám, že klinická data budeme mít v příštích několika týdnech. Věřím, že prokážou účinnost vakcíny i u osob starších 65 let," uvedl výkonný viceprezident výzkumu a vývoje biofarmaceutik AstraZeneca Méně Panaglos.





O účinnosti na britských ostrovech vyrobené vakcíny ale nepochybuje britská vláda. "Poslední zprávy ukazují světu, že oxfordská vakcína funguje efektivně. Nejenže omezuje počet hospitalizací, tedy nikdo z účastníků studie nebyl, poté, co byl naočkován oxfordskou vakcínou, převezen s covidem-19 do nemocnice, ale také celkově snižuje počet nakažených, a to přibližně o dvě třetiny," uvedl britský ministr zdravotnictví Matt Hanock.





V Británii vakcínou očkují už více než měsíc. Evropská komise plánovala nakoupit 80 milionů dávek, nakonec jich pro unijní země pořídí polovinu.

