Otevřely se školky a školy v dalších krajích! Brzy se dočkají i ostatní děti

Od pondělí přibylo několik dalších krajů, ve kterých se otevírají mateřské školy a kde se formou rotační výuky vracejí do tříd žáci druhých stupňů základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Rozvolnění se týká už sedmi regionů - Prahy, Středočeského, Pardubického, Královehradeckého, Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje. Zbylé regiony musejí ještě týden čekat.

"Situace se v některých krajích nezlepšuje tak jako v jiných. Třeba Zlínský kraj je ještě nad dvoustovkou (nových případů na sto tisíc obyvatel). Takže pokud by se to nevyvíjelo správným směrem, tak v některých okresech by se podle hlavní hygieničky k těm rozvolňujícím krokům nepřistoupilo," vysvětlil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Věří, že od 10. května se plně otevřou školky i ve zbytku republiky a rotačně se vrátí i žáci druhých stupňů ZŠ.

Zatím se tak mohou radovat děti ze sedmi krajů. Vítají hlavně to, že se konečně dostanou mezi kamarády. Někteří žáci si navíc stěžují, že distanční výuka je pro ně těžká.

V souvislosti s otevíráním škol ale platí i přísná bezpečnostní opatření. Základní škole Barvířská v Liberci třeba používá dva samostatné vchody, aby se žáci tříd druhého stupně nepotkávali. Musejí podstupovat testy a dezinfikovat si ruce. Mají vyčleněné třídy. Jednu na výuku, druhou na testování. To je čeká každé pondělí a čtvrtek.

Do mateřské škola Na Bojišti v Liberci se malé děti vracejí po 66 dnech izolace. Místo podání ruky se s učitelkou vítají lokty. "Přišlo nám 19 dětí z 28. Jsou zase v kolektivu. Komunikace mezi vrstevníky je hrozně důležitá," vysvětlil ředitel školky Zdeněk Karbs.