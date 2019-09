Ozvala se dcera maršála Koněva: Sochu chce odvézt do Moskvy!

Už řadu dní panují hádky kvůli soše sovětského maršála Ivana Koněva v Praze. Nyní se ozvala dcera vojevůdce. Řekla, že se pokusí pomník převézt do Moskvy.

"Zatímco se Češi dohadují o interpretaci své vlastní historie, tak mě napadlo přestěhovat památník mého otce z Prahy do Ruska," cituje maršálovu dceru Nataliji portál ruského týdeníku Zvezda.

Koněvová dodala, že vzhledem k hádkám, sporům a kontroverzím bude podle ní lepší sochu přestěhovat do Moskvy, "protože neexistují záruky, že vandalové ji nechají na pokoji."

Památník by podle ní mohl stát v Moskvě v ulici, která nese jméno jejího otce. Koněvová připomněla, že podobným způsobem se stěhoval do Ruska na přelomu 80. a 90. let i pomník z polského Krakova.

Její vyjádření je další kapitolou v kauze, která vypukla poté, co Praha 6 rozhodla, že pomník maršála Koněva zakryje plachtou, prý kvůli útokům vandalů.

To se nelíbilo mimo jiné mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi, později se ozval i ruský ministr kultury, který přirovnal starostu Prahy 6 k představiteli nacistické strany NSDAP. Následně se do sporu vložil i český ministr zahraničí Tomáš Petříček, který vyzval k věcné debatě, ne útokům.

