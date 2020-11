V Austrálii budou moci do letadla jen lidé očkovaní proti covidu-19

Společnost Quantas začne pracovat na úpravě pravidel a podmínek pro cestování v jejích letadlech tak, aby mohla na palubu brát jen klienty s očkovacím pasem. "Zda to budeme vyžadovat i na domácí půdě bude záležet na tom, co se s covidem-19 stane. Ale pro mezinárodní cestující, kteří přijíždějí, a pro lidi, kteří opouštějí naši zemi, myslím, že je to nutné,“ řekl výkonný ředitel společnosti Alan Joyce.



Australská vláda už dříve avizovala, že nebude vakcinaci vyžadovat povinně. Zdá se, že pokud si budou firmy chtít určit vlastní pravidla, nebudou jim v tom úřady nijak zásadněji bránit.



"Necháme to na Quantasu. Jako vláda máme zodpovědnost za to, aby byla vakcína dostupná pro každého Australana. Budou to s námi konzultovat, my prokonzultujeme každý jednotlivý případ, ale necháme to na firmě, aby si rozhodla o svých podmínkách,“ tvrdí australský ministr zdravotnictví Greg Hunt.



Vývoj vakcíny je v plném proudu. Světová zdravotnická organizace (WHO) pokroky vítá. Její expertní tým prý brzy odletí do Číny, aby prozkoumal původ nemoci covid-19. Věří, že jim Čína cestu do země povolí.

"Musíme začít tam, kde jsme našli první případ, a to ve Wu-chanu v Číně. A potom budeme sledovat stopy, ať nás zavedou kamkoliv,“ uzavřel Michael Ryan ze Světové zdravotnické organizace.



WHO je také skeptická ohledně vánočních svátků. Kanada nedávno oslavila svátek díkůvzdání a počet nakažených tam poté rapidně stoupl. Podle světové zdravotnické organizace je vyhnutí se rodinným návštěvám během svátků nejlepší prevencí proti šíření viru.