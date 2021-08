Pašeračka Tereza požádala o vydání do Česka. Řeší zásadní problém

Nejznámější české pašeračce Tereze, která už třetím rokem sedí v pákistánském vězení, došla trpělivost. Projednání jejího odvolání proti rozsudku se stále odkládá, a tak požádala o vydání do Česka. Už jí přišla odpověď, ze které rozhodně za mřížemi v jásot nepropukla.

Za devět kilogramů heroinu v kufru, který se v lednu 2018 pokusila propašovat z Pákistánu, poslal soud Terezu na téměř devět let do vězení. Už dlouho usiluje o propuštění, zatím však marně.

Odvolací soud měl původně proběhnout v červnu, pak se odložil na červenec. Případ mladé rodačky z Uherského Hradiště se však stále neprojednával. Proto podle Blesku zkusila přes českou ambasádu požádat o vydání do Česka, kde by si za mřížemi odpykala zbývajících šest let.

Zatím si však o něčem takovém může leda nechat zdát. "Podobný přesun k výkonu trestu do Česka není možný bez česko-pákistánské dohody o vydávání odsouzených osob, která i přes snahu českých orgánů ještě uzavřena nebyla," řekla TN.cz Mariana Wernerová z tiskového oddělení ministerstva zahraničí.

Ambasáda je prý s Terezou v neustálém kontaktu a snaží se jí pomáhat, jak to jenom jde. "Návrat paní Hlůškové do Česka je proto v tuto chvíli možný pouze v případě, pokud ji odvolací soud osvobodí," konstatovala však Wernerová.

Jedinou nadějí mladé pašeračky tak nadále zůstává odvolací soud. Ten by měl proběhnout ve čtvrtek 23. září. Nedá se ale vyloučit, že soudce projednávání opět odročí. Její advokát Saif ul Malúk už před časem pro TN.cz uvedl, že šance Terezy na osvobození jsou přibližně 90procentní.