Další rána pro pašeračku Terezu! Ve vězení bude déle, než doufala

Tereza H. byla v březnu 2019 odsouzena k téměř devíti letům vězení za pašování drog. Mladá Česka s trestem nesouhlasí a proto se odvolala. Na odvolací soud ale čeká už přes dva roky a čekat bude další měsíce.

Soud měl proběhnout již v červnu tohoto roku. Jednání ale bylo na poslední chvíli kvůli nepřítomnosti soudce zrušeno. A nebylo to poprvé. Ještě předtím, než pákistánský soud uložil Tereze H. trest ve výši osmi let a osmi měsíců, bylo projednávání případu odloženo například kvůli kriketovému turnaji, masivnímu výpadku proudu nebo stávce soudců.

Nový termín Tereza dostala na červenec. Ani toto datum ale nebude dodrženo, což potvrdilo ministerstvo zahraničních věcí. "Soud byl opět odročen, soudci toho dne projednali asi 10 případů. Ty zbývající, včetně případu paní Hlůškové, odročili," uvedla mluvčí ministerstva Eva Davidová pro TN.cz.

Dívčin advokát Saif ul Malúk ale okamžitě požádal o nový termín, který jí už byl přidělen. "Termín odvolacího řízení je nově stanoven na čtvrtek 23. září," dodala mluvčí.

Podle informací TN.cz musela Tereza H. řešit zmatky s právníky - před několika měsíci ji začal zastupovat nový advokát, ale ten, s nímž spolupráci ukončila, se nadále "tvářil" jako její právní zástupce.

Novému právníkovi mladé české pašeračky ovšem sebevědomí neschází, podle informací TN.cz odhaduje, že v odvolacím řízení je devadesátiprocentní šance, že jeho mandantku soudní senát osvobodí. Argumentovat chce procesními nedostatky při projednávání kauzy u prvoinstančního soudu.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu H. na letišti v Láhauru v lednu 2018. V jejím kufru objevili přibližně devět kilo heroinu. Následující rok v březnu ji po několika odkladech místní soud poslal do vězení na osm let a osm měsíců.





Mladá Češka s trestem od začátku nesouhlasí. To ani státní zástupce, který by si představoval přísnější potrestání. Podívejte se, jak to vypadá v pákistánském vězení: