Pedagogická komora vyzývá vládu: Zavřete i školky a zvláštní školy!

Na začátku týdne ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) oznámil, že je situace zatím příliš vážná na to, aby se žáci vrátili v pondělí do škol. Mateřské a zvláštní školy však nadále zůstávají otevřené, což se nelíbí Pedagogické komoře. Vyzvala proto vládu k jejich uzavření.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Česku, by podle vedení Pedagogické komory měly zůstat doma i děti navštěvující mateřské školy, zvláštní školy a speciální třídy při běžných základních školách. Tito žáci totiž na rozdíl od ostatních stále navštěvují své třídy.

"Omezení by měla být zavedena i v případě mateřských škol. Vláda usiluje o minimalizaci vzájemných kontaktů mezi lidmi. K tomu by výrazně přispělo, kdyby mateřské školy mohly navštěvovat pouze děti rodičů, kteří pracují," tvrdí prezident komory Radek Sárközi.

"Stejně jako na jaře by měl mít nárok na čerpání ošetřovného i rodič, který neposílá své dítě do školy, když škola zůstala otevřena - to by se týkalo právě mateřských a speciálních škol, pokud by nebyly plošně uzavřeny (v současnosti na ošetřovné nedosáhne)," pokračuje.

"Oceňuji, že někteří zřizovatelé mateřských škol oslovili rodiče dětí, aby zvážili, zda není lepší je v současné situaci nechat doma. Takováto výzva by ovšem měla zaznít přímo od představitelů vlády," dodal Sárközi.

Anketa Měla by vláda uzavřít i školky a zvláštní školy? Ano, pokud mají být školy zavřené, tak všechny. 58 82 hlasů Ne, mělo by to zůstat tak, jak to je. 6 9 hlasů Ne, neměly by být zavřené vůbec žádné školy. 36 52 hlasů Hlasovalo 143 lidí.

Obdobný problém řeší i rodiče dětí, které navštěvují speciální školy a třídy. Pro ty navíc platí povinná školní docházka a rodiče jsou tak nuceni děti do škol posílat. "Pokud se bojí o zdraví dítěte nebo zdraví svých blízkých, a žáka proto do školy nepošlou, nemají narozdíl od jara nárok na ošetřovné," upozorňuje speciální pedagožka Jana Karvaiová.

Škola v tomto případě ani nemusí poskytnout distanční výuku. "Na jaře jsme si ji vyzkoušeli a ověřili jsme, že i žáci ze speciálních tříd ji zvládají, občas dokonce lépe než žáci běžných tříd," tvrdí Karvaiová.

"Pokud by přes špatný epidemiologický vývoj vláda nechtěla uzavřít speciální školy a třídy plošně, měla by alespoň umožnit ředitelům, aby o přechodu na distanční výuku rozhodli sami na základě aktuální situace v dané škole," doplňuji ji Sárközi.

Redakce TN.cz oslovila ministerstvo školství (MŠMT) s dotazem, z jakého důvodu zůstaly mateřské a zvláštní školy otevřené. "O uzavření jednotlivých druhů škol a školských zařízení nerozhoduje MŠMT, ale svými opatřeními buď ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi, případně vláda," uvedla mluvčí resortu Aneta Lednová.

"Vláda neomezila provoz mateřských škol, případně speciálních škol, a to na základě vyhodnocení odborníků z řad epidemiologů. Nutno však dodat, že pokud má někdo oprávněné obavy o své zdraví, neměl by ředitel bránit se nepřítomnost z tohoto důvodu omluvit," dodala Lednová. Problémem podle Pedagogické komory zůstává, že v takovém případě rodič nemá nárok na ošetřovné.

