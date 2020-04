Pendleři demonstrovali na hranicích s Německem. Nemůžou do práce

Asi padesátka pendlerů odpoledne přijela na hraniční přechody Folmava a Pomezí. "Chtěli jsme upozornit na to, že máme taky nějaký práva. Máme povinnosti živit vlastní rodiny a nařízení vlády nepřipadá v úvahu," prohlásil pan Miroslav, jeden z demonstrujících pendlerů.

"Bojím se kdekoliv říct, že jsem pendler. Nevím kde mě za to zlynčují," svěřila se Češka pracující v Německu. Češi pracující v zahraničí chtěli blokovat hraniční přechody, to se jim ale nepodařilo. Policisté je zastavovali a nařizovali jim se otočit. Nakonec tak protestovali pouze na parkovišti.

"Kolegové kontrolují všechny osoby, které se tady nacházejí. Budou také zjišťovat, jestli se tady nenacházejí osoby, které jsou v karanténě," informovala policejní mluvčí Martina Korandová.

Pendleři nyní mohou strávit v Rakousku nebo Německu 3 týdny, po návratu do Česka musejí do dvoutýdenní karantény. Výjimku mají pouze zdravotníci. Třeba pan Miroslav už kvůli tomuto nařízení přišel o práci. "Zaměstnavatel neměl pro mě bydlení. A abych zůstal někde tři týdny pryč, nepřipadá v úvahu. Je to větší riziko tam zůstat než tam jezdit každý den," prozradil TV NOVA.

Každodenní dojíždění požadovali hlavně hejtmani krajů sousedících s Německem a Rakouskem. "Nevím, jak někdo může říct, že my jsme tady něco roztahali," zuřila jedna z Češek pracujících v Německu.

"Proč v Praze je tolik nemocných? Mají to od pendlerů? Proč nezavřou Prahu, tak jako zakázali pendlerům pracovat," přidala se pendlerka Monika, které také pracuje v Německu.

Po Velikonocích bude zkrácena minimální doba pobytu v zahraničí ze tří týdnů na dva. Po návratu bude dál povinná 14denní karanténa. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch počítá s tím, že se hranice otevřou nejdříve za několik týdnů až měsíců.