Plaga se pustil do Prymuly! Páteční volno ve školách nekonzultoval, tvrdí

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymyla v úterý po uvedení do úřadu doporučil ředitelům, aby na pátek 25. září vyhlásili ředitelské volno. Vznikly by tak čtyři volné dny, během kterých by se získal čas k utlumení epidemie.



Ministerstvo školství však ředitelům škol žádné nařízení nezaslalo a každá škola se má rozhodnout individuálně. Plaga vnímá výzvu, aby se školy v pátek zavřely, pouze jako jednorázové doporučení, kterým se ministerstvo školství nyní nebude zabývat. Řekl to v úterý v České televizi.



"Jsem připraven se bavit o úpravě školního roku, ale ne takto ad hoc dva tři dny dopředu, ale skutečně nějak systémově,“ řekl Plaga. Zároveň vyzval Prymulu k diskuzi o možných opatření proti šíření koronaviru ve školách.



"Pokud se máme bavit o nějakých dalších úpravách třeba školních roku nebo systémových věcech, které se týkají opatření preventivních, nebo v červeném regionu, tak jsem vyzval ministra zdravotnictví, abychom do toho byli ještě více vtaženi,“ dodal.



Podle odborníků by však o uzavření škol kvůli šíření koronaviru bylo lepší rozhodovat centrálně, než prostřednictvím ředitelského volna.



"Nemyslím si, že se jedná o šťastnou alternativu. Ve chvíli ředitelského volna budou děti poletovat po Praze a nákupních centrech a ničemu to neprospěje. Takto by se to podle mě řešit nemělo,“ řekl TN.cz předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.



Zároveň uvedl, že pokud to zůstane pouze jako doporučení, sám jako ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze 1 ředitelské volno nevyhlásí.



Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by další postupy měl ministr zdravotnictví diskutovat s resortem ministra Plagy. Přesto však potvrdil, že volno plánuje vyhlásit. "Vidím to jako naději, díky které můžeme oddálit distanční výuku,“ dodal pro TN.cz.



Zároveň však zdůraznil, že v tomto ohledu jsou ředitelé jednotlivých škol nejednotní, a ne všichni ředitelské volno vyhlásí. Jasno v tom má však předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, která vede Gymnázium Nad Štolou v Praze 7.



Jelikož je v její škole hodně případů a některé třídy jsou v karanténě, rozhodla se ředitelské volno vyhlásit. Situace je však podle ní v jednotlivých školách různá, takže ne všechny k tomuto řešení musí přistoupit.



"Velkým problémem je, že máme k dispozici za celý školní rok pouze pět dnů, proto by se spíše měla změnit organizace školních roku, než využívat ředitelského volna,“ dodala Schejbalová.

