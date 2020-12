Plán očkování: Až 50 tisíc injekcí za den! Je to nereálné, hřímají kritici

Až 50 tisíc lidí denně by měli zdravotníci naočkovat v průběhu letních měsíců. Vyplývá to z aktualizované očkovací strategie ministerstva zdravotnictví, kterou teprve před Štědrým dnem rozeslalo krajům. Očkování populace má proběhnout ve třech fázích.

V lednu a únoru by v první fázi mělo proběhnout cílené očkování zaměstnanců v klíčových zdravotnických zařízeních například z infekčních a covid oddělení nebo očkovacích center. V první fázi se také počítá s očkováním praktických lékařů, klientů i zaměstnanců domovů pro seniory nebo složek integrovaného záchranného systému. Probíhat bude pouze ve 30 specializovaných centrech, která ovšem kraje teprve musí vytipovat.



"V lednu, kdy se do krajů začnou dostávat první dávky vakcíny, je jednoznačně dáno, že prioritní skupinou jsou senioři a zdravotníci," prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



"Ta místa máme vytipovaná, budou to v prvním sledu všechny krajské nemocnice, ale plánujeme síť zásadně rozšířit, ale potřebujeme vědět, kolik budeme mít postupně dávek," řekla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).





Hostem večerních Televizních novin byl i lékař Pavel Pafko, který se již nechal očkovat proti koronaviru. Na rozhovor se můžete podívat zde:



V druhé fázi pokračuje očkování zdravotníků a seniorů a s příchodem vakcíny Astra Zeneca se do očkovacího maratonu zapojí i praktičtí lékaři. Přednost budou dávat chronickým a rizikovým pacientům.



Teprve ve třetí fázi se dostane na širší veřejnost. Má začít od března či dubna. Kdo a kdy vakcínu dostane, budou rozhodovat sami praktici. Na zdravé se může dostat až naposledy, a to i když se přihlásí do připravovaného centrálního rezervačního systému mezi prvními.



Ministerstvo zdravotnictví počítá, že praktici za jediný den zvládnou celkově naočkovat až 50 tisíc pacientů. Někteří lékaři jsou k plánu ale skeptičtí. Naočkovat během července, měsíce dovolených, přes 1,1 milionu Čechů je podle nich z kategorie sci-fi.



"Ještě před rokem jsme touto dobou slyšeli, že je obrovský nedostatek praktiků, že jsou místa, kde vůbec nejsou. Najednou se zdá, že jich je tolik, že během měsíce zvládnou proočkovat milion lidí, to se mi zdá vyloučené!" pronesl lékař a poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).



"Když vezmeme, že by se jich očkovalo 5000, tak to reálné je. Ta zátěž bude velká, ale dá se to. A jak jsme mluvili s pediatry, tak i ti jsou připraveni pomoci," sdělil epidemiolog Roman Prymula.

Hostem Televizních noviny byla i místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. Mluvila o možnostech očkování v letních měsících. Na rozhovor s ní se můžete podívat zde:



"Bude vydáváno jak elektronické, tak tištěné potvrzení o tom, že jste prošel vakcinací, o jakou vakcínu se jednalo a kdy k tomu došlo. A toto je jedna z věcí, která bude umožňovat jednodušší cesty přes hranice," dodal Blatný.



Později má doklad nahradit jednotný unijní průkaz očkovaného proti covidu-19. Pokud se dostane třeba do kontaktu s nakaženým nebude jeho držitel muset do karantény a třeba při návratu ze země s vyšším výskytem nemoci nebude muset ani na test.