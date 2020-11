Po Praze i Uherský Brod. Hospodský se snažil úřady přelstít, ale neuspěl

Další provozovatel restaurace se snaží obelstít úřady i vládní nařízení a otevřel svůj podnik. Jedná se o malou restauraci nedaleko náměstí v Uherském Brodě, kam za první hodinu kromě policistů přišli čtyři lidé. Majitel tvrdí, že zakládá stranu a podnik je agitačním střediskem. To jeho kolega z pražských Kunratic, který dva dny po sobě tvrdil, že hosté jsou jeho krátkodobí zaměstnanci, měl v sobotu zavřeno.

Ve čtvrtek i v pátek měl otevřeno majitel restaurace Šeberák. V sobotu už tam policisté razii dělat nemuseli. Preventivně ale dorazili. Třetí den od otevření nechal majitel v provozu jen výdejní okénko.

"Důvod je páteční návštěva policie, kde nám velitel zásahu dal důrazně najevo, že jsou tady naposledy bez zatykače," přiznal majitel Šeberáku Jakub Olbert. Čeká, jak se vláda rozhodne, a je připraven po uvolnění restrikcí svou restauraci otevřít. Doufá, že to bude už v pondělí.

"Pokud restaurace našly způsob obcházení nařízení, že uzavírají dohody DPP (dohoda o provedení práce) s hosty, tak to je skutečně nezodpovědné a ohrožují sami sebe a všechny, většinu našich lidí," prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).

"Já bych chtěl otevřít se souhlasem pana Blatného, on je náš zákonodárce, pokud to půjde tímto způsobem, uděláme to takto," tvrdí Olbert.

Restauratér prý zaznamenal také podporu a desítky lidí mu jsou na případnou pokutu ochotni přispět. "Jsme se rozhodli, že ji uděláme, a pokud ty peníze budeme muset zaplatit státním orgánům, tak je zaplatíme, pokud ne, dáme je na bohulibou činnost," plánuje majitel Šeberáku.

Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu, ale varuje, že pokud se prokáže, že restaurace byla otevřená v době, kdy být otevřená neměla a byli tam hosté, tak provozovateli hrozí pokuta do výše 2 milionů, pokud je fyzická osoba. Pokud právnická, tak až 3 miliony.

V Uherském Brodě v sobotu ve tři odpoledne otevřel bar Restart, o kterém majitel tvrdí, že jde o agitační centrum. Na vchodové dveře vylepil petici. Chce prý založit novou politickou stranu. Se všemi zájemci, kteří ji budou podporovat, chce mluvit.

"Pokud budou chtít uvařit kafe, čaj, samozřejmě uvaříme. Pokud si budou chtít dát pivo, tak si dají pivo. Ve Sněmovně se musí poslanci taky občerstvovat," vyjádřil se provozovatel podniku Tomáš Weintritt.

Během první hodiny tam přišli podepsat petici a podebatovat čtyři lidé. Policisté dorazili ještě před otevřením. Při druhé návštěvě už kontrolovali i ty, co seděli u stolů.

Majitel jim tvrdil, že tu bar skončil úderem třetí hodiny odpoledne. Láhve s alkoholem jsou prý jen dekorace. Třetí návštěva policie ale už pro porušování vládních nařízení přinutila majitele k dočasnému uzavření podniku.