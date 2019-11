Po smrti manželky končí v čele strany! Šéf lidovců Výborný rezignuje

Marek Výborný v úterý oznámil, že rezignuje na post předsedy KDU-ČSL. V čele strany nadále bude, dokud si strana nezvolí nového šéfa na mimořádném sjezdu, který by měl proběnout v lednu. Jako důvod odstoupení uvedl rodinné důvody, před časem mu umřela manželka.

Dosavadní šéf lidovců Marek Výborný se rozhodl odsoupit z vedení strany. Oznámil to na tiskové konferenci po jednání stranického výboru. Rezignovat se rozhodl z vážných rodinných důvodů. Uvedl, že rodina je pro něj víc než politika.

Výborný byl v čele lidovců od března. V září ale ovdověl a nyní se sám stará o tři děti. "Být tátou je mnohem víc než být předsedou. Svým dětem chci věnovat maximum, proto na mimořádném sjezdu strany, který se pravděpodobně uskuteční 25. ledna, rezignuji," uvedl Výborný.

"Když jsem byl zvolen předsedou, vnímal jsem to jako obrovskou odpovědnost. Tu jsem na sebe mohl vzít jen s maximální podporou své rodiny - na prvním místě mé manželky Markéty. Ona na sobě nesla břemeno péče o děti a náš domov a já musím upřímně říct, že jsem jí za to dnes o to víc vděčný. Rodič je opravdu víc než politik," vyjádřil se Výborný.

Manželka Markéta mu zemřela před necelými dvěma měsíci na skrytou vrozenou vadu srdce. Její smrt podle něj přišla znenadání - až do poslední chvíle se předtím nijak neprojevovala.