Podmínky na řekách jsou ideální, ale vodáků je málo. Chybí ti zahraniční

Na české řeky každoročně vyráží okolo 600 tisíc vodáků. Letošní čísla ale budou podle provozovatelů půjčoven lodí zřejmě nižší. Třeba na Vltavě zaznamenali v letošním roce provozovatelé půjčoven přibližně dvacetiprocentní pokles.

"Je to dáno především tím, že chybí cizinci. To byli především jednodenní a byli to především návštěvníci Lipenska," tvrdí Pavel Kolouch, který má na Vltavě půjčovnu lodí a raftů.

Naopak Češi si prý lodě a rafty půjčují na více dnů, díky tomu nebudou pro půjčovny ztráty tak vysoké. "Nejvíc se půjčuje na dva až tři dny. Většinou končí ve Zlaté Koruně nebo Českém Krumlově," přiblížil Kolouch.

"Vyrazili jsme z Vyššího Brodu směr Koruna, jsme na vodě od pondělí, voda jede, je to nádhera. Napršelo hodně vody, jenom ty jezy teda. První den na kánoi hodně zranění, musím říct. Některá místa jsou taková mělká, takže je to náročnější," popsali TV Nova oslovení vodáci.

Podmínky pro splouvání českých řek jsou přitom v letošním roce, díky častým dešťům, ideální. Třeba na řece Lužnici je nejvíce vody za posledních šest let a je tak díky tomu splavná v celé délce. Paradoxně právě vyšší hladina vody ale část vodáků odradila.

"Zvýšila se hodně voda, takže lidi se bojí a jezdí jich o hodně míň než loni a předloni," řekla TV Nova Eliška Šťastná z půjčovny lodí Lužnice. Pokles zaznamenali také provozovatelé vodáckých kempů a občerstvení.

"Oproti loňskému roku je to rozhodně menší počet, ale zase máme výhodu, že když je zavřený jez, tak ty lidi tady musí vylézt a něco si dají," popsal pan Stanislav, obsluha v jednom z vodáckých podniků.

Kvůli vyššímu stavu hladiny by měli být vodáci být více opatrní. Především neplout pod vlivem alkoholu a nezapomínat na vestu. Letos se na českých řekách utopilo už 7 lidí, včetně osmileté dívenky.