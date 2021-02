Podporovatelé Navalného znovu vyšli do ulic. Policie jich přes tisíc zatkla

Lidé vyšli do ulic poté, co soud v Moskvě vynesl nad Alexejem Navalným rozsudek. Protestující se sešli v řadě velkých měst. Bezpečnostní složky jich více než tisíc zatkly.



Podle webu OVD-Info zadrželi policisté přes 860 lidí v Moskvě a zhruba 175 v Petrohradě, zatýkalo se však i v dalších městech po celém Rusku. Zásahy policejních jednotek na těchto protestech byly už v minulosti brutální, policisté proti demonstrantům použili obušky či paralyzéry.



Moskevský soud v úterý poslal ruského pozičního lídra Alexeje Navalného na tři a půl roku do vězení. Do výkonu trestu se započítává doba, po kterou byl v domácím vězení, za mřížemi tak má strávit dva a půl roku. Důvodem je údajná zpronevěra v kauze Yves Rocher. Evropský soud pro lidská práva považuje rozsudek za neodůvodněný.

Deja Vu. People are beaten and pulled out of cars. This is happening in Russia now. We have been observing this in Belarus for 6 months already. pic.twitter.com/y7kb8U95Nk