Záhada vzniku fotek Prymuly z Vyšehradu: Konečně řekli, jak to bylo

O pořízení fotek někdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymula a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka se vedly velké diskuze. Podle jedné teorie to byla akce Jaroslava Faltýnka. Poté to zase měl být politický boj Andreje Babiše a Miloše Zemana. Jak to tedy ale bylo, nyní popsal deník Blesk, který snímky pořídil a zveřejnil.