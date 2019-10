Podruhé už rakovinu neporazil. Jakými nemocemi si Gott prošel?

Karel Gott se jen tak nevzdával, nakonec ale svůj boj se zákeřnou rakovinou prohrál. Poprvé se krutou diagnózu dozvěděl v roce 2015 . Po sérii chemoterapií to vypadalo, že je nemoc pryč, o pár let později se ale vrátila s ještě větší silou. Co je nemoc, která mistra připravila o život, zač?