Zemřel legendární zpěvák Karel Gott (†80)! Politici pro něj chtějí státní pohřeb

"Zasáhlo mě to. Jako asi každého Čecha, který ho měl rád. Gott byl v podstatě členem každé rodiny. Myslím si, že je to ztráta pro nás všechny. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním léta spolupracoval, že jsem ho znal. Byl skromný, vlídný, pozorný. Měl rád lidi a svou práci dělal opravdu profesionálně. Myslím si, že kdyby takových lidí bylo víc, bylo by to přenádherný," řekl TV Nova režisér Zdeněk Troška.