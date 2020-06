Poláci si zvolí prezidenta. Andrzej Duda bojuje o znovuzvolení

O post prezidenta se uchází jedenáct kandidátů a pokud nikdo z nich nezíská nadpoloviční většinu, bude následovat druhé kolo, do kterého postoupí dva nejsilnější uchazeči. Druhé kolo je poté naplánováno na 12. července.

Podle průzkumů má největší šanci současný prezident Andrzej Duda, spojenec vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), který se uchází o znovuzvolení. Silným protivníkem má být varšavský primátor Rafal Trzaskowski, kandidát liberální Občanské platformy (OP).

Podle průzkumů by měl Duda v prvním kole získat nejvíce hlasů, to by však nemělo stačit na znovuzvolení. Ve druhém kole se proto šance obou kandidátů zdají vyrovnané.

Voliči Andrzeje Dudy obvykle vyznávají konzervativní hodnoty a životní jistoty. Stávající prezident klade důraz na sociální témata, jako je například zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Trzaskowski láká spíše městské voliče, podle portálu BBC sliboval zejména uklidnění vztahů s Bruselem.

Současný prezident Andrzej Duda se ve středu setkal ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten mu slíbil, že část vojáků, které plánují stáhnout z Německa, přesune do Polska.

Polské parlamentní volby vyhrála vládní strana Právo a spravedlnost. Více se dozvíte v následující reportáži: