V centru Brna běhá muž s pistolí, na místě je vyjednavač i vrtulník

Kvůli zásahu musela být dokonce uzavřena část ulice Lidická, nad místem zasahuje i policejní vrtulník. Podle informací Televize Nova byl muž se zbraní spatřen právě v této ulici, poté zašel do jednoho z domů. Do něj poté pronikla i zásahovka a zřejmě také policejní vyjednavač, později se přesunula do jednoho z vnitrobloků.

Podle policejního mluvčí Bohumila Maláška měl pachatel ze zbraně údajně vystřelit.

Policie veřejnost žádá, aby se místu vyhnula. Kdo se nachází přímo v místě, neměl by za žádných okolností vycházet z domu ani stát v blízkosti oken. Místo zůstává stále zapáskované a podle policie rizikové. Krátce před třetí hodinou dokonce zapáskované místo asi o padesát metrů rozšířila. Ozbrojený muž policii stále uniká, prohledávají okolní objekty.

BRNO: st ulice Lidick je uzaven. Dle oznmen se zde pohybuje lovk se stelnou zbran. — Policie R (@PolicieCZ) December 20, 2019

Kolem místa zásahu došlo k odklonění dopravy, platí pro auta i hromadnou dopravu. Tvoří se kolony aut. Dopravní podnik odklání tramvajové linky 1 a 6 ulicí Veveří přes Technologický park. Kolem půl čtvrté podle informací Českého rozhlasu směrem od Lidické ulice ke Královu poli uvízla asi dvacítka tramvají, které z exponovaného místa musejí vycouvat. To způsobuje další dopravní komplikace.

"Momentálně ohlášené místo prověřujeme, v terénu je celá zásahová jednotka," potvrdil mluvčí brněnských policistů Bohumil Malášek.

Policie zatím neeviduje žádné zraněné.



