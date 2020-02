Policie podezírá Faltýnkova syna z korupce. Jako 'efko' je i v odposleších

Policie prověřuje systém korupce, který měl fungovat v brněnských městských firmách. Uvedly to portál Aktuálně.cz a Hospodářské noviny s odvoláním na policejní spis. Část skupiny, která byla do kauzy zapletena, měl do ANO přivést Jaroslav Faltýnek. Jedním z podezřelých má být i jeho syn.