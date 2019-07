Policista na přejezdu podjel padající závory. Video jako důkaz!

K události došlo 14. července okolo šesté hodiny večer. Výstražná světla na železničním přejezdu u Račic na trati z Prahy do Děčína blikala červeně, závory šly dolů a policista na motorce pod nimi projel. Jeho kolega za ním zastavil a čekal, než projede vlak.

Video natočil zcela náhodou Martin Šmejkal. On sám jako železniční nadšenec byl z toho, co zachytil, v šoku. "Aby se takhle zachoval příslušník policie a ještě když mě jasně viděl, že u toho přejezdu s kamerou stojím a málem dotyčného ještě smetla ta protější závora, to mi nejde na rozum," řekl pro TV Nova autor videa.

Chování policisty odsoudili i dopravní experti. "Bylo to opravdu drsné video. Podle zákona ani policie nemá výjimku, že by mohla přejet železniční přejezd, když je to zakázáno, tedy když svítí červená světla nebo se sklápí závory," vysvětlil dopravní expert Jan Pechout.

Riskantní jednání řeší už i nadřízení policisty a zahájili s ním správní řízení. "Pokud bude podezření z dopravního přestupku potvrzeno, hrozí policistovi výrazný kázeňský postih odpovídající závažnosti dopravního přestupku," řekla mluvčí policie Šárka Poláčková. To znamená, že může přijít o řidičák až na půl roku, hrozí mu také pokuta a výpověď.