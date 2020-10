Polským trhům chybí peníze Čechů. "Nemáme covid, přijeďte," vyzývají

V předvánočním a dušičkovém období každoročně zažívají polští obchodníci v příhraničních oblastech žně. A to hlavně díky Čechům, kteří neváhají vyrazit za nákupy i stovky kilometrů. Letos je to ale jiné, a i když jsou v Polsku otevřené všechny obchody nebo tržnice, Čechů tam moc nejezdí.

Na centrálním parkovišti u tržnice v polském městě Lázně Chudoba bylo v sobotu jen několik málo desítek aut s českými poznávacími značkami.

Loni tam cestovky pořádaly zájezdy, řidiči autobusů a cestující neváhali vyrazit ještě v hlubokou noc, aby bylo kde zaparkovat a aby na tržnici byli mezi prvními. Teď kilometry uliček v tržnicích zejí téměř prázdnotou. Prodejci běžně žijící z peněz nákupůchtivých Čechů podle svých slov strádají.

"Těch autobusů je méně než v minulých letech, protože máte u vás zákaz. Oni se bojí koronaviru. Čekáme na Čechy, máme dobré věci, slevy máme. Nemáme koronavirus, ať přijedou, máme poloviční ceny," řekl televizi Nova jeden z nich.

Čechy, kteří o dušičkovém víkendu do obce Lázně Chudoba přijeli, poznáte na první pohled. Na rozdíl od místních totiž mají na obličeji roušky. Přijeli na nákupy, ale i kvůli rozptýlení.

"Jsme tu nejen kvůli tomu, že to levnější, ale udělali jsme si i výlet. Přijeli bychom, i kdyby u nás bylo otevřeno. Nepřekvapilo mě, že tu není tolik lidí, dalo se to v současné situaci očekávat," prozradila Češka, která v sobotu vyrazila do Polska.

Prodejci dokonce sledují českou politickou a pandemickou situaci. Byli zklamaní, že se v Česku prodloužil nouzový stav. Jejich tržby ale prý ještě může zachránit předvánoční období, co do návštěvnosti Čechů obyčejně nejvydatnější týdny.

A dobrá zpráva přišla z německého Saska. Přestože celé německo jde od pondělí do karantény, malý příhraniční styk na 24 hodin pro Čechy Sasko zachová. Bude možné tam jezdit za prací nebo na nákupy.