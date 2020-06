Pořád to samé, reagoval Babiš na rezoluci. Jsou za ní prý čeští europoslanci

Babiš prý rezoluci nechce komentovat, i přesto se k ní ale vyjádřil. "Je to pořád to samé. Politický boj přenesený některými českými politiky a stranami z České republiky do Evropského parlamentu," uvedl český premiér.

Usnesení se podle něj snaží ovlivnit výsledek auditu Evropské komise ohledně jeho střetu zájmů. Kontrolní rozpočtový výbor Europarlamentu, který do Česka přijel letos v únoru vznesená obvinění prověřit, měl podle premiéra předem jasno o svých závěrech.

Rezoluce může být podle Babiše vnímána jako vměšování do vnitřních záležitostí, které by měly rozhodovat nezávislé a nepolitické orgány. "Evropský parlament bez jakýchkoliv konkrétních znalostí a důkazů nabádá k činění kroků ve vztahu ke konkrétnímu trestnímu řízení na území České republiky," nelíbí se mu.

Rezoluci, která není pro členské státy nijak závazná, přijali europoslanci v pátek večer drtivou většinou. České úřady dokument vyzývá, aby premiérův možný střet zájmů vyřešily, a zpochybňují jeho nezávislost. Více čtěte zde.

