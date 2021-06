Sněmovna pokračuje v jednání. Řešit má i odškodnění sterilizovaných žen

Poslanecká sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin, aby projednala zákony v prvním čtení. Poslanci by také měli hlasovat o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen a pokračovat by se také mohlo v jednání o novele zákona proti invazivním druhům rostlin a živočichů, které v pátek zablokoval nezařazený poslanec Lubomír Volný. Ten mluvil až do konce jednání Poslanecké sněmovny. Přímý přenos ze Sněmovny můžete sledovat od 14:00 v tomto článku na TN.cz.