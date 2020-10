Postižené děti do školy musí. Máme strach, stěžují si rodiče

Zatímco všechny ostatní školou povinné děti sedí doma nad počítači a využívají distanční výuku, děti se speciálními potřebami do škol chodit můžou a musí. Někteří rodiče jsou za to rádi, objevuje se ale také kritika. Jedna z maminek například vyzývá, aby byla pro tyto děti docházka dobrovolná.

Kromě mateřských škol mohou od středy fungovat i speciální školy. Ministerstvo školství argumentuje, že se v těchto školách pohybují děti v malých skupinách. "Navíc je mnoho žáků s kombinovaným postižením a distanční výuka postrádající přímé sociální kontakty a pedagogickou podporu není úplně efektivní," uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.



Rodičům se to ale nelíbí. "My rodiče máme o svoje děti strach, je to s nimi všechno těžké, když jsou zdravé a každou nemoc snáší velmi těžko. Navíc většina mentálně postižených dětí má epilepsii a s každou nemocí je množství záchvatů větší," napsala matka postiženého dítěte TN.cz. Podle ní by mělo ministerstvo nechat docházku do těchto škol dobrovolnou.

Ministerstvo školství to ovšem neplánuje. Zároveň ale obavy rodičů chápe a doporučuje ředitelům škol schovívavost. "Pokud má někdo oprávněné obavy o své zdraví, neměl by ředitel bránit se nepřítomnost z tohoto důvodu omluvit," uvedlo ministerstvo.



Oslovení ředitelé základních škol se speciálními potřebami se shodují, že většina rodičů uvítala, že jou školy otevřené. Docházka se v nich ale liší. Zatímco například Základní škola Ružinovská v Praze 4 má na výuce téměř plnou účast, do Základní školy U Boroviček v Praze 6 chodí dětí málo..

Koronavirus ale zasáhl i do chodu těhto škol. Třeba brněnská škola Ibsenka má jedno z pěti pracovišť uzavřené kvůli výskytu Covidu-19 mezi učiteli. Ostatní pracoviště fungují, účast je ale nižší než obvykle. Pokud se na ředitele obrátí rodiče, že mají strach z nákazy, tak dítě omluví. "Rozhodně nebudeme dělat žádné problémy, situace je mimořádná," uvedl pro tn.cz ředitel školy Petr Hanák.