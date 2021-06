Pravidla pro respirátory v práci se změnila! Vojtěch upřesnil, co teď platí

Od úterý se změnila pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest v práci. V páteční Snídani s Novou byl hostem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který upřesnil, jak by se teď zaměstnanci v tomto směru měli chovat. Promluvil také o konci povinného testování ve firmách či o tom, jak ubránit ČR před zavlečením nebezpečných mutací koronaviru.

Vojtěch v úvodu rozhovoru s moderátory připomněl, že od úterý se v celém Česku zmírnila pravidla upravující nošení roušek v zaměstnání. A to plošně - tedy včetně tří krajů, kde ještě nedávno byla epidemická situace horší než ve zbytku republiky. I tam už ale případů ubývá.

"Pokud je člověk na jednom místě a jsou kolem něj pouze kolegové, s nimiž standardně pracuje, tak nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Ale v kontaktu s někým jiným, zejména zákazníkem nebo pracovníkem jiné firmy, by všichni nasazený respirátor mít měli," připomněl ministr.

Vojtěch rovněž zmínil, že firmy stále mají povinnost testovat své zaměstnance, například antigenními samotesty. Ale pouze do konce června. Od července už vše bude na bázi dobrovolnosti. "Některé velké firmy, továrny například, budou pravděpodobně testovat dál. Pokud by se v nějakém konkrétním regionu situace výrazně zhoršila, tak bychom opět přistoupili k povinnosti (testovat)," upozornil Vojtěch.

V týdnu ministr ve Sněmovně uvedl jako odstrašující příklad Velkou Británii, kde se aktuálně kvůli indické mutaci epidemická situace navzdory vysoké proočkovanosti výrazně zhoršila. Jak chce docílit toho, aby stejný scénář nepostihl i Česko?

"Neděje se to jen v Británii, počet případů narůstá i v Portugalsku nebo Moskvě. Jsme součástí prostoru, kde lidé cestují. To hlavní, co musíme udělat, je, aby lidé přijíždějící z těch rizikových zemí dodržovali nastavená pravidla. Tím zabráníme importu a významnému rozšíření delta (indické) mutace u nás," má jasno Vojtěch.

Přiznal, že tato varianta viru už v Česku částečně je, ale hygienikům se zatím daří případy trasovat a vše mají pod kontrolou. "Může být i nějaká jiná varianta a my musíme ty vzorky velmi pečlivě sledovat, zvlášť trasovat a vyšetřovat, aby se situace nezhoršila," nechal se slyšet ministr zdravotnictví.