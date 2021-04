Požádejte o důvěru, vyzvala opozice vládu. Není důvod, reagoval Babiš

Menšinová vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla poté, co ztratila toleranci komunistů, požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, tvrdí část opozice. Od ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které do říjnových voleb kandidují jako trojkoalice, dokonce dostala ultimátum.

"Vyzýváme premiéra, aby to do týdne udělal. Pokud o důvěru nepožádá, začneme sbírat podpisy pro svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě," napsal na twitteru předseda občanských demokratů Petr Fiala. "Babišova vláda stála na podpoře KSČM, jejíž podporu nyní ztratila. V takové situaci by bylo naprosto přirozené, aby požádala Sněmovnu o důvěru a ukázalo se, zda podporu má, nebo ne," tvrdí.

"V případě, že důvěru nezíská, chceme jednat s prezidentem o sestavení vlády odborníků, která bude mít podporu všech stran ve Sněmovně a dovede zemi k řádným volbám. Druhou variantou je rozpuštění Sněmovny a předčasné volby, aby občané ČR mohli rozhodnout o nové vládě," dodal Fiala.

"V normální zemi by premiér takovýto krok udělal sám ze své vůle. Jelikož to pan premiér zatím neudělal, tak ho k tomu vyzýváme," řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Tato vláda už nemůže efektivně řídit Českou republiku. Musíme zjistit, zda má důvěru," doplnila ho předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Není důvod, prohlásil Babiš

"Naše vláda dostala důvěru v červnu roku 2018 a já nevidím důvod, proč bychom o ni měli žádat znovu. Pokud má opozice pocit, že nám chce vyslovit nedůvěru, může iniciovat hlasování, nikdo jí v tom nebrání," okomentoval výzvu premiér.

Není to podle něj ale v současné situaci rozumné, vláda by podle něj měla dovládnout až do konce volebního období. "Nebyl by dobrý nápad teď paralyzovat činnost vlády, to by nikomu nepomohlo," řekl.

KSČM a SPD by hlasovaly o nedůvěře

Komunisté vypověděli dohodu o toleranci vlády tento týden. Předseda strany Vojtěch Filip dokonce prohlásil, že kdyby v Poslanecké sněmovně došlo na hlasování, poslanci KSČM by byli pro vyslovení nedůvěry. Sami ale hlasování iniciovat nechtějí.

"My jsme sbírali podpisy pro hlasování pro vyslovení důvěry či nedůvěry před několika týdny. K našemu překvapení nám ostatní opoziční strany ty podpisy odmítly připojit, takže se ukázalo, že podporují vládu Andreje Babiše a chtějí, aby pokračovala," vyjádřil se již ve středu ve vysílání ČT24 předseda SPD Tomio Okamura.

"My navrhujeme scénář, aby neschopní ministři, kteří zklamali, v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, podali demisi a aby byla vytvořena vláda odborníků," dodal.

Piráti váhají

"Jak už jsme uvedli, otázka vyslovení nedůvěry vládě není podle nás to nejlepší řešení, neboť by to znamenalo faktické předání moci do rukou prezidenta Zemana, který již deklaroval, že nechá dovládnout vládu Andreje Babiše i bez důvěry," varuje předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Pokud by došlo na lámání chleba, preferuje předčasné volby. "Chceme vrátit moc do rukou lidí a nechat je rozhodnout ve volbách a tedy jít cestou případného rozpuštění Sněmovny. Požádal jsem předsedu ODS Fialu o setkání, abychom projednali možnosti postupu. Finálně ale vše musí stvrdit poslanecký klub, o věci se budeme bavit na jeho úterním zasedání," uvedl Bartoš.



