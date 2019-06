Pozor na děti! Puma je na útěku už dva týdny, zahlédli ji na Vysočině

Vyrazila na pořádný výlet. Z Jindřichohradecka puma americká za dva týdny urazila už více než 150 kilometrů. Přes Pelhřimovsko doputovala až na Žďársko. “Zvířata jako puma dokážou za noc urazit až několik desítek kilometrů,“ řekl zoolog Richard Viduna.



Pumu místní viděli v polích mezi Polničkou a Račínem. Lidé by tak na výletech měli dávat větší pozor, tím víc na své děti. Šelma může být nebezpečná.



Reportéři televize Nova zamířili do Polničky a ptali se tamních obyvatel, co by dělali, kdyby pumu viděli. “Nevím, co bych dělala, asi kdybych se snažila utéct a asi bych jí moc neutekla,“ zhodnotila své možnosti jedna z obyvatelek obce. “Zůstal bych asi stát a nadělal bych si plný kalhoty,“ přiznal další.



Chovatel, kterému puma utekla, se nepřihlásil. Nejspíš jde o nelegálně chovanou šelmu. “Policisté prověřovali chovatele na jihu Čech, ale ti řekli, že jim žádná puma neutekla,“ prohlásila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.



“Puma se v přírodě živí nějakými většími kopytníky nebo menšími obratlovci,“ doplnil Viduna. Sama od sebe by tak puma, pokud nebude v ohrožení, neměla zaútočit, je plachá. Člověk by měl zůstat v klidu, nepokoušet se utéct a počkat až zvíře odejde. Pak zavolat policii.



“Existují dvě varianty jak pumu odchytit, jednou z nich je použít uspávací prostředky, a nebo odstřel,“ shrnula majitelka zooparku Na Hrádečku na Jindřichohradecku Romana Albrecht Lišková.



V dubnu také na Jindřichohradecku uteklo z farmy u Českého Rudolce stádo bizonů. Část se jich už povedlo odchytit. Více než desítka těchto tunových zvířat ale zůstává volně v přírodě. Majitele farmy kvůli možnému přestupku prověřuje policie.