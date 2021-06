Pozor na pravidla při cestování se zvířaty. Co vše je potřeba zařídit?

Blíží se čas letních dovolených, které tradičně mnoho lidí bude trávit v zahraničí. A zatímco někteří zajistí svým domácím mazlíčkům hlídání a odcestují bez nich, jiní je na dovolenou vezmou s sebou. Pokud patříte do druhé skupiny, podívejte se, jaká pravidla platí při cestování se zvířaty do zahraničí.

Vzít s sebou psa na dovolenou do Chorvatska není jen tak. Cestování do členských zemí Evropské unie se zvířaty podléhá unijnímu nařízení, které upravuje podmínky pro psy, kočky a fretky. Zvíře musí mít mikročip, který splňuje příslušné ISO normy. Uznává se také, pokud je označené tetováním, musí být ale jasně čitelně a prokazatelně provedené dříve než 3. července 2011.

"Jednoho člověka může při neobchodní cestě (nařízení upravuje cesty, které nejsou za účelem prodeje zvířete, pozn. red.) se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně 5 kusů těchto zvířat. Tento počet může být navýšen pouze v odůvodněných případech, např. při účasti na soutěžích, výstavách či sportovních akcích," upozorňuje ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.

Majitel před cestou musí u veterináře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských zemích EU. V pasu musí být uvedený člověk, který zvíře do zahraničí doprovází, zpravidla majitel. Pokud s ním náhodou cestuje někdo jiný, musí mít od majitele písemné zmocnění.

Očkování a odčervení

Pokud je pes, kočka nebo fretka starší než 12 týdnů, musí mít doklad o platném očkování proti vzteklině. Pokud váš mazlíček naočkovaný není, je nutné to zařídit s dostatečným předstihem. Cestovat totiž může až 21 dní po očkování.

"V případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned," doplňuje mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Pokud se chystáte do Irska, Finska nebo na Maltu, musí být psi odčervení, respektive ošetření proti echinokokům, a to 120 až 24 hodin před příjezdem do těchto zemí. Nutností je potvrzení od veterináře v pasu.

Aktuálně probíhající pandemie se zvířat při cestování nijak nedotýká, omezení platí pouze pro lidi. Doposud totiž nebylo plně prokázáno, že by zvíře nakažené covidem-19 mohlo přenést infekci na člověka.

Není plemeno jako plemeno

Státní veterinární správa upozorňuje, že v některých zemích může nastat problém, pokud by pes patřil mezi tzv. bojová plemena. To se týká například Německa. Úřad proto v těchto případech doporučuje majitelům, aby se předem informovali u veterinární autority v cílové destinaci.

Cestování mimo EU

Zatímco na území Evropské unie jsou pravidla sjednocená, třetí země si stanovují vlastní podmínky dovozu zvířat. Ty by si měl majitel vždy zjistit na zastupitelském úřadě dané země nebo u příslušné veterinární autority. Některé země mají importní politiku velmi přísnou a převoz zvířete se tak musí začít zařizovat s několikaměsíčním předstihem.

Typickým příkladem je Austrálie, která má jedinečnou přírodu a v zájmu její ochrany si pořádně hlídá, jaké zvíře bude na její území přivezeno. Česká republika je zařazena do kategorie zemí, odkud je možné psa či kočku přivézt, je k tomu ale potřeba platné dovozní povolení. Pokud jej pes mít nebude, mají místní úřady právo ho zavřít do karantény, nechat ho otestovat, poslat ho zpátky, nebo ho dokonce utratit.