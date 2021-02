Přátelé se sešli na mši za Ladislava Štaidla. Pohřeb hudebník nechtěl!

Důstojné rozloučení připravili přátelé pro Ladislava Štaidla, legendárního hudebního skladatele, který zemřel 31. ledna ve věku 75 let. Několik desítek jeho blízkých přátel, ale také náhodní návštěvníci - ti všichni vyslechli slova administrátora farnosti adresovaná umělci.

"Jeho jméno zaznělo i v přímluvách a pomodlili jsme se za něj," řekl TN.cz jeden z účastníků mše. Nechyběl na ní ani fotograf českých osobností Jakub Ludvík (50). Ten prožíval nepopsatelný zármutek už vloni v listopadu, kdy pohřbil svého milovaného tatínka.

Legenda české pop-music zasvětila celý svůj život šoubyznysu. Ale kdo by si snad myslel, že si Ladislav Štaidl modlitby nebo mši v chrámu Páně nezasloužil, zjevně ví jen málo o rodině, z níž pocházel.

"Až do svých šestnácti let chodíval pravidelně se svými rodiči na bohoslužby do kostela Nejsvětějšího srdce Páně," řekla o blízkém příteli jedna z jeho kamarádek. Jde o kostel, který je také v Praze na Vinohradech, ovšem na Náměstí Jiřího z Poděbrad.

Rodák z České Skalice na Náchodsku podlehl onemocnění covid-19 po třech týdnech marného boje v nemocnici. Ladislav Štaidl ležel na III. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V závěti výslovně uvedl, že si nepřeje žádný pohřeb a všichni tři synové (Jiří, Jan a Artur) i dcera Karolína to respektovali. S tatínkem se tak rozloučili jen v kruhu nejbližších.



