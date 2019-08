Prázdným bytům hrozí zdanění! Podle opozice jde o znárodňování

Bytová krize se stále prohlubuje a nedostatek bytů trápí celou Českou republiku. Nejhorší situace je v hlavním městě. "Je to v podstatě časovaná bomba, která tiká stále naléhavěji, a dá se očekávat, že pokud politici nebudou řešit tuto situaci vzniknou vážné sociální problémy. Neváhám říct až sociální bouře, kvůli vysokým cenám bydlení," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

A zatímco ceny neustále rostou, počet nabídek bytů dál klesá. "Situaci je třeba řešit rychlejší výstavbou, pro tu rychlejší výstavbu je ale třeba učinit legislativní změny, zejména zjednodušit ten povolovací proces, ten po roce 2010 neuvěřitelně zpomalil," doplnil Kovanda.

Vedení Prahy v čele s Piráty vidělo v minulosti řešení v plošné kontrole prázdných bytů založené na odečtech elektroměrů a ve zdanění prázdných bytů, kterých jsou v metropoli stovky. S tím ale koaliční partneři zásadně nesouhlasí.

"Jedním z potenciálních příčin té bytové krize je, že relativně velká část bytů je prázdná dlouhodobě. Byty nejsou zkrátka využívané, takže my jsme chtěli zjistit počet těch prázdných bytů, abychom věděli, jak je problém závažný," řekl Adam Zábranský (Piráti), radní pro oblast bydlení a trasparentnost.

"Je nepřijatelné, aby majetek, který občané řádně získají ze zdaněných peněz, byl znovu zdaňován. Proto také protestujeme proti úvahám pražských Pirátů začít zdaňovat prázdné pražské byty, které lidé získali z legálně zdaněných peněz," vysvětlil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Zdaňování prázdných pražských bytů se kromě koaličního partnera nelíbí ani opozici, která návrh považuje za útok na právní a morální zásady státu.

"Podle nás to svědčí o neschopnosti Pirátů řešit bytovou krizi, ačkoliv před volbami avizovali, že ji budou řešit, tak v podstatě to řešení nemají a chtějí to řešit zdaněním. Samozřejmě to odmítáme a uděláme všechno v rámci opozice, abychom tomu zabránili, i kdybychom měli sestavit koalici novou," řekl Tomáš Portlík (ODS).

"Rozhodně nechceme zasahovat do soukromého vlastnictví, my se snažíme zajistit dostupnost bydlení pro běžné Pražany, která prostě dneska není," dodal Zábranský.

O vyvlastňování se mluví například v Německu, kde je hlavně v Berlíně kritický nedostatek volných bytů. Ani tam vyvlastňování není příliš reálné. Mimo jiné proto, že kompenzace realitním firmám, které valnou část bytů vlastní, by šly do závratné výše.