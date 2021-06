Praze zoufale chybí turisté. Nabízí volné vstupy do zoo i muzeí

Ještě nedávno bojovala Praha s extrémním náporem turistů. Pandemie covidu-19 ale vše otočila o 180 stupňů a nyní hlavní město naopak musí turisty lákat, aby přijeli.

Magistrát kvůli tomu připravil speciální program, který mohou lidé využít od začátku července do konce srpna. Za každou noc strávenou v hotelu nebo hromadném ubytovacím zařízení v Praze, které je do programu zapojeno, obdrží návštěvník voucher.

Ten může uplatnit pro volný či zvýhodněný vstup na vybrané památky. Vouchery bude možné uplatnit i na živé kulturní akce, například na letní divadelní scény. Rezervovat hotel si mohou zájemci už od půlky června na webu projektu VPrazeJakoDoma.cz.

"Programem V Praze jako doma se nám podařilo přilákat během loňské letní sezony do Prahy více než 70 tisíc návštěvníků a alespoň částečně tak zmírnit drastické dopady koronavirové krize. Letos jsme na podporu turismu a kulturních institucí, které jsou do programu V Praze jako doma zapojeny, vyčlenili 60 milionů korun. Věřím, že se nám tím podaří nastartovat blížící se turistickou sezonu a uspíšit návrat turistů do metropole," řekla radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Novinkou letošního léta je provoz turistické tramvaje. Nová tramvajová linka číslo 42 povede z Dlabačova přes Pražský hrad, Čechův most, Náměstí republiky, Václavské náměstí a odtud na Újezd a zpět přes Malostranskou směrem na Pohořelec. Na trase budou jezdit historické vozy ze začátku 20. století nebo tramvajové vozy typu T z přelomu 50. a 60. let.

Speciální tramvajová linka

"Je to další benefit pro návštěvníky, kteří se v létě chystají do Prahy. Chtěli jsme vytvořit ekologickou ale také zážitkovou alternativu k turistickým červeným autobusům. Do tramvaje budeme moct pomyslně naskočit a vyskočit během celého dne a užít si vyhlídkovou okružní jízdu nejkrásnějšími místy Prahy. Při cestě se také dozví zajímavé informace nejen o pražských památkách," popsal náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha Sobě).