Pražský primátor Hřib před soudem! Čelí žalobě kvůli domu, který koupil

Hřibova zahrádka zaplněná harampádím už se dostala i k obvodnímu soudu. Bývalý majitel domu, který pražský primátor koupil, se totiž rozhodl od smlouvy odstoupit. Podle žalobce Hřib nesplnil podmínky uvedené v kupní smlouvě, a tak po něm požaduje tento dům v pražských Kyjích vrátit.

"Nedodržel to, co slíbil a to, co je ve smlouvě, Já bych to chtěl zpátky pochopitelně," tvrdí majitel domu Václav A. "Měl tam rok a půl nechat prostor pro věci na uskladnění veškerého vybavení domu patřící žalobci, tedy původnímu majiteli. Zároveň mu měl pomoci s vyklizením. Zároveň neposkytl naprosto žádnou součinost a tři měsíce před koncem lhůty vyměnil zámek, čímž znemožnil původnímu majiteli si věci odvézt," vysvětluje advokát žalujícícho Norbert Naxera.

Věci, které u domu nechal, měly podle něj hodnotu půl milionu korun. Vzhledem k tomu, že je dům neobývaný, cennější věci prý kvůli Hřibově nečinnosti měli rozkrást zloději. "Já tam mám škodu půl milionu korun," dodal majitel domu.

Advokát pražského primátora Pavel Poupě však tvrdí, že v domě žádné cenné předměty nebyly. Podle něj se už od začátku jednalo o bezcenné věci. Sám Hřib se pondělního soudu kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Podle jeho advokáta ale byly podmínky uvedené v kupní smlouvě splněny a původní majitel domu si prý věci mohl kdykoliv vyzvednout.

"Kdykoliv byl vyzván, aby si věci vyklidil nebo aby mohl být zajištěn jejich prodej, tak se neozýval. Prostě od nějaké doby je naprosto nekontaktní," doplnil primátorův advokát. Transakce se uskutečnila před čtyřmi lety, tedy předtím, než se Zdeněk Hřib stal primátorem. Žalovaná je i jeho žena. Obě strany nyní dostaly od obvodního soudu lhůtu 15 dní na dodání důkazů a soudce případ odročil.