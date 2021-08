Před Tálibánem prchají statisíce lidí, na radikály útočí americké bombardéry

Na centrálním náměstí afghánského Kundúzu vlaje poprvé po mnoha letech opět vlajka Talibanu. Američané odcházejí a radikálové po bojích s vládními jednotkami přebírají kontrolu nad úřadem guvernéra i policií.



Jen za poslední čtyři dny bojovníci Talibanu dobyli celkem šest hlavních měst afghánských provincií. Kundúz je ale tím nejdůležitějším územním ziskem od začátku ofenzivy. Z města totiž vedou klíčové dálnice do dalších velkých měst, včetně afghánské metropole Kábulu. Navíc město leží na trase, po které Afghánci pašují opium a heroin do sousedního Tádžikistánu.



"Situace, které teď čelíme, je důsledkem stažení amerických jednotek. Řekl jsem americkému prezidentovi, že jeho rozhodnutí respektuji. Vím ale, že to bude mít dopad na všechny Afghánce," prohlásil afghánský prezident Ašraf Ghaní.



Britští generálové varují, že Afghánistán by se mohl znovu stát líhní světového terorismu a upozorňují, že stažení vojáků bylo strategickou chybou. Podle britského ministra obrany Britové usilovali o to, aby po odchodu Američanů v zemi zůstala mezinárodní koalice, která by podporovala afghánskou armádu. To ale spojenci v NATO odmítli.