Mít český pas je výhoda. Jsme na tom lépe než Slováci

V celosvětovém přehledu si Česká republika vůbec nevede špatně. Bezvízový přístup má do 181 zemí, čímž se v žebříčku dostala na osmé místo. Naopak se po světě bez důležitých dokladů nedostanete pouze do 45 zemí. Nutno podotknout, že se jedná o výborný výsledek, protože v roce 2006 jsme byli až na 21. místě, v roce 2014 jsme se dostali do nejlepších deseti zemí a od roku 2018 si držíme osmé místo.

Špatně si ale nevedou ani na Slovensku. Momentálně se nachází na 10. místě, protože se slovenským pasem můžete bez víza cestovat do celkem 179 zemí. V posledních třech letech se pokaždé o jedno místo polepšilo. Naopak Německo se umístilo na druhém místě, ale v historickém přehledu se spíše pohoršilo, v období 2014 až 2017 se totiž drželo na prvním místě. V reakci na Brexit se společnost Hanley odvolává a referuje o možném rozházení pořadových míst, není totiž jisté, kam s britským občanstvím bude možné cestovat bez víz v rámci EU i mimo ní.

Mezi nejhorší země s nejnižším cestováním bez potřeby víza patří Afghánistán (109. místo, bez víza můžete pouze do 25 zemí), od roku 2006 se pohoršil o více jak dvacet pořadových míst, Irák (108. místo, bez víza můžete do 27 zemí), Sýrie (107. místo, můžete navštívit 29 zemí bez víza) či Pákistán (106. místo, bez víza do 30 zemí).

Průzkum Henley Passport je založen na informacích letové společnosti International Air Transport Authority (IATA), která zahrnuje více jak 220 destinací, do kterých létá. Veškeré informace jsou v reálném čase a v případě jakýchkoliv změn se ihned aktualizují.