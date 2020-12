PŘEHLED: Očkovat se bude po skupinách! Do jaké patříte vy?

Ministerstvo zdravotnictví ve strategii očkování proti nemoci COVID-19 počítá s třemi fázemi, během kterých bude očkováno průběžně šest skupin obyvatel České republiky. Redakce TN.cz připravila podrobný přehled, ve kterém se dozvíte, kdo do jaké skupiny spadá, a kdy by mohla přijít řada na vás.

První fáze, která je nazvaná "fáze I A", už začala a spadají do ní indikační skupiny 1-3. Jedná se například o seniory, chronicky nemocné, pacienty po transplantaci, lékaře a pracovníky a klienty sociálních služeb. V této fázi se plánuje, že bude podávání vakcíny vysoce cílené na rizikové skupiny.

1. Osoby starší 65 let a bez ohledu na věk chronicky nemocní pacienti uvedených skupin:

a. Chronická respirační onemocnění (bronchiektázie, CHOPN, plicní a cystická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD)

b. Pacienti s vysokým tlakem (140/90 a vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv)

c. Závažné dekompenzované onemocnění srdce (srdeční selhávání a ICHS, zejména stav po AKS a po revaskularizaci, kardiomyopatie)

d. Obezita s BMI indexem vyšším než 35

e. Hemato-onkologické onemocnění

f. Závažné onemocnění ledvin a jater

g. Farmakologicky řešený diabetes mellitus

h. Pacienti po transplantaci solidního orgánu (srdce, plíce, játra, ledviny, pankreas, tenké střevo a jejich kombinace)

i. Pacienti se vzácným genetickým onemocněním

j. Pacienti s léčbou nebo stavy ovlivňující cíleně imunitní systém

2. Zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví

a. Oddělení ARO, JIP

b. Urgentní příjem

c. Zdravotnická záchraná služba

d. Infekční oddělení

e. Plicní oddělení, lůžková interní a kardiologická oddělení, ORL

f. Všeobecní praktičtí lékaři včetně pediatrů

g. Geriatrická oddělení, léčebny dlouhodobě nemocných

h. Pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření v ohnisku nákazy

i. Pracovníci a zdracovávající biologické vzorky z vyšetření na COVID-19

j. Ostatní zdravotničtí pracovníci, zubní lékaři, farmaceuti

3. Pracovníci a uživatelé pobytových a odlehčovacích sociálních služeb, poskytovatelé

domácí zdravotní péče

a. Do této skupiny patří klienti a pracovníci domovů pro seniory a pečovatelských služeb

Druhá fáze očkování s názvem "fáze I B" bude probíhat ihned po té první. Při dostatečné kapacitě očkovacích míst a vakcín by bylo možné začít očkovat lidi, spadající do druhé fáze, i v průběhu té první. Zde ministerstvo už počítá, že by vakcína byla dostupná ve větším množství od různých dodavatelů. Do této fáze spadají indikační skupiny 4 a 5.

4. Pracovníci kritické infrastruktury

a. Jedná se o lidi pracující v energetice, vodním hospodářství, potravinářství, zemědělství, dopravě, na finančních trzích, nouzové služby a zaměstnance veřejné správy

b. Dále se jedná o zaměstnance integrovaných záchranných systémů, vládní zaměstnance, armádu a pegagogické pracovníky

5. Ostatní pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící výkon státního zdravotního dozoru, zaměstnanci dalších orgánů státní správy vykonávajících kontrolní činnost

a. Sem patří zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, Státní veterinární inspekce a České inspekce životního prostředí

Třetí fáze s názvem "fáze II" pravděpodobně začne v momentě, kdy bude v České republice vakcína široce dostupná. Ministerstvo v této fázi plánuje, že očkování bude probíhat decentralizovaně a měli by se do něj zapojit i praktiční lékaři. Ti by měli začít očkovat v době, kdy budou k dispozici vakcíny méně náročné na skladování. Do této poslední fáze patří pouze indikační skupina 6.

6. Další pojištěnci, kteří mají zájem o očkování

a. V rámci této fáze budou očkování všichni jedinci, kteří budou mít o vakcínu zájem a nepatří do předešlých skupin. Jedná se tak o zdravé lidi, ale patří sem například i lidé s Crohnovou chorobou a dalšími chronickými onemocněními, kteří nemají žádné projevy nemoci a neberou kortikoidy