Premiér Babiš jel vypouštět raky. Holínky si půjčil od ministra Brabce

Loni sysle a motýle, letos raci. Premiér Andrej Babiš se, co se týče přírody, angažuje, kde se dá. Moc znalostí o ní ale, jak se zdá, nemá. Do hlubin křivoklátských lesů přijel raky vypouštět v lakýrkách.

Ministr Brabec premiérovi položil dotaz, jestli si s sebou přinesl holínky. "Ne, proč? Já se budu na vás dívat, ne?" odpověděl Andrej Babiš.

Holínky mu nakonec půjčil Brabec. Jak vlastně onen chráněný druh raka kamenáče vypadá, zjistil premiér až na místě.

"Tolik raků máme, jo? A kde je ten kamenáč? To je támhleten? On je taková větší kreveta," podivoval se Babiš nad neobvyklým živočišným druhem.

Desítky raků museli ochránci přírody přenést k přítoku řeky Berounky, protože v jejich bývalém domově – Stroupinském potoce, se objevil račí mor.

Zatímco předseda vlády měl co dělat se záplavou otázek a odháněním much, ministr životního prostředí byl raky natolik nadšený, že si občas zapomněl hlídat kalhoty a všem ukázal spodní prádlo.

Ze sedmdesáti raků premiér symbolicky vypustil tři a hned poté se už zajímal, kdy bude moci zase odjet. Předseda vlády ale svojí eko akcí s raky některé obyvatele okolních obcí spíš namíchl a ti se na něj řádně připravili.

"Není to populismus? Není rok před volbami? My bychom spíš potřebovali, aby bojoval za záchranu CHKO celkově. Komedie na lidi," shodují se. A chladnými to nenechalo ani některé opoziční politiky.

"Lány řepky, které Agrofert pěstuje, vedou k tomu, že vody jsou znečištěné. A je absurdní, když hlavní znečišťovatel krajiny vypouští raky," prohlásil poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Přetahování se o voliče je ale u politiků běžnou záležitostí. Loni třeba předseda pirátů Ivan Bartoš vsadil na harmoniku a s kolegy ze strany lidem zazpívali.