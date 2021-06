Senátní výbor: Zeman není schopný vykonávat funkci prezidenta. ANKETA

Prezident Miloš Zeman není podle senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost schopen nadále vykonávat funkci. Závěry výboru by měli senátoři řešit příští týden.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost dostal od některých klubů Senátu za úkol analyzovat jednání a činy prezidenta republiky s cílem připravit další postup, který bude v souladu s kontrolní rolí, kterou má Senát vůči prezidentu republiky mít.

"Miloš Zeman není schopen vykonávat úřad prezidenta republiky, je v řadě okamžiků dezorientován, jedná bez koordinace s vládou a dokonce tam, kde by měl exekutivu, vládu, bezpečnostní složky, ozbrojené sbory podpořit, tak vlastně jedná v rozporu s tím, co mají ze zákona za povinnost a co mají z hlediska Ústavy plnit," zveřejnil předseda výboru Pavel Fischer.

Anketa Je podle vás Miloš Zeman nezpůsobilý vykonávat úřad prezidenta? Ano, měl by skončit 73 404 hlasů Ne, funkci zvládá 26 147 hlasů Nevím 1 5 hlasů Hlasovalo 556 lidí.

Ten již o výsledku hovořil s předsedy klubů i předsedou Senátu. Na plénum by se závěry výboru měly dostat příští týden. Fischer o možných výsledcích jednání hovořit nechtěl, věří ale, že se věc projedná rychle.

"Zcela lživý útok organizované skupiny senátorů na prezidenta republiky je útokem na ústavnost, svobodu a demokracii. Krok skupiny senátorů vyvolává vážné podezření z trestného činu podle § 310 Trestního zákoníku - rozvracení republiky," reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Prv jsme na vboru pro zahrani a bezpenost Sentu odhlasovali, e Milo Zeman nen schopen vykonvat ad prezidenta republiky. Vychzme z lnku 66 stavy. Budu navrhovat, aby o tom pt tden jednal Sent. pic.twitter.com/J6z9mp9uNk — Pavel Fischer (@PavelFischer) June 2, 2021

"Toto už není akademická nebo mediální debata. Je to organizovaný pokus o státní převrat ve stadiu zrodu. Orgány činné v trestním řízení by měly neprodleně samy od sebe konat," dodal Ovčáček.

V případě, že není prezident ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad a usnese se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí dalším nejvyšším státním představitelům, uvádí článek 66 Ústavy.