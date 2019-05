Šéf NKÚ si v Peru užíval za státní peníze! Prý šlo o služební cestu

Se zjištěním přišel jako první web iRozhlas.cz. Mezi členy kontrolního výboru byl i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala, se kterým se reportéři setkali u světově známé památky Machu Picchu. Kala přímo na výletu zprvu popřel, že by šlo o pracovní cestu. Spolu s ním přijelo pět poslanců, dvě sekretářky a tlumočnice.

Kala později uznal, že o pracovní cestu jde a tvrdil, že do Peru byl výbor pozvaný Nejvyšším kontrolním úřadem Peru. Jestli ale dostal oficiální pozvánku, na to už odpovědět neuměl, stejně tak neodpověděl, proč při služební cestě zdolává novodobý div světa.

iRozhlas připomněl, že Peru je jedna z nejzkorumpovanějších zemí na světě, která se už několik let potýká s existenčními problémy. I proto by přijetí bez oficiální pozvánky bylo minimálně kontroverzní.



Výbor během devítidenní cesty měl dva celé dny volna a k tomu i několik půldnů. Zavítal mimo jiné do problematického města Cuzca, jehož starosta byl na začátku roku odsouzený za finanční machinace. Přesto se výbor dostavil na schůzku na radnici.



"My jsme měli schůzku s místostarostou. Byli jsme tady a povídali jsme si o tom, jakým způsobem oni tady řeší ty jejich skandály, které tady mají. A my jsme jim řekli náš pohled na věc. A samozřejmě, že jsme se tady bavili o nějakých možnostech obchodních věcí, " řekl iRozhlasu místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD), který oficiálně celou výpravu vedl. Prý na ní byl ale jen z titulu své funkce, od programu se distancoval.



Prezident NKÚ později připustil, že náklady na turistickou část cesty by neměl platit stát. "Tak, jak to stavíte, je to trochu problém. Ale uvědomte si, že když se sem člověk dostane jednou za život, tak aby se tady někde nepodíval," snažil se vysvětlit svůj pohled a přislíbil, že si cestu zaplatí. Po návratu do Prahy tak ale neučinil.



Téměř nikdo z výboru nebyl schopný upřesnit, co vlastně na služební cestě dělal. Konkrétnější byl jen předseda kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO): "Proč jsme přijeli do Cuzca? Protože jsme dostali informaci o řešení regionálních problémů s odpadky. My máme možnosti přivézt české podnikatele." Součástí výpravy však nebyl ani jeden podnikatel.



Pořád také zůstává tajemstvím, co přesně výbor v Cuzcu dělal. Jisté však je, že i kdyby si poslanci hradili výlety sami, pořád jim v tu dobu stát hradil letenky, luxusní ubytování nebo třeba služby tlumočnice.