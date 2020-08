Prezident se zotavuje po operaci ruky, z nemocnice poslal vzkaz

Miloš Zeman se v pražské Ústřední vojenské nemocnici zotavuje po operaci zlomené ruky. Prezidentovi se daří dobře. Zotavování má ale naplánované až na několik týdnů. Z nemocnice by ho měli propustit o víkendu. A prezident hned odjede do svého letního sídla v Lánech. Zatím se stále počítá, že by příští týden navštívil Jihomoravský kraj. Zeman poslal z nemocnice vzkaz.