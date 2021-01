Při útoku na Kapitol zemřel policista, obětí je pět. Trump násilí odsoudil

O smrti policisty už dříve informovala některá zahraniční média, mezi kterými byla také CNN, která se odvolávala na své zdroje. Informaci nakonec potvrdila také policie chránící americký Kapitol. Mimo jiné o páté oběti informoval na svém twitteru rovněž kongresman Dean Phillips.



"Oznámili mi, že americký policejní důstojník podlehl zraněním, která utrpěl při středečním útoku na Kapitol,“ sdělil Phillips. Počet obětí se tak zvýšil na pět.

Ive been advised a US Capitol Police officer has died of injuries sustained in yesterdays assault on the Capitol. My heart goes out to the family of the officer and to all who risk their lives every day to protect and serve our communities with dignity and principle.