Přiblíží se pád vlády? Zeman přijme Staňka a Hamáčka

Ve čtvrtek se premiérovi Andreji Babišovi nepodařilo prezidenta Miloše Zemana přesvědčit, aby konečně odvolal ministra kultury Antonína Staňka. Dnes odpoledne se o to samé opět pokusí předseda ČSSD Jan Hamáček, kterého do Lán doprovodí právě Staněk.

Je to jedna z posledních šancí, jak ukončit vládní krizi, která koalicí ČSSD a ANO zmítá už několik týdnů. A to právě kvůli postoji Zemana, který Staňka nadále ponechává v úřadu.

A to navzdory tomu, že podle části politiků i právních expertů má hlava státu povinnost ministra odvolat a jmenovat jeho nástupce bez zbytečného odkladu.

Jenže to právě Zeman odmítá udělat - místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který má Staňka nahradit, podle něj zkrátka není dobrý kandidát.

Tento týden se objevily spekulace, že možným rešením patové situace by bylo, pokud by ČSSD na "kulturu" nominovala někoho jiného, případně by si ANO a sociální demokraté prohodili ministerstva.

Není jasné, s čím Hamáček za prezidentem vlastně jde a zda se mu díky tomu konečně povede "kletbu" zlomit. Pokud ne, rozhodne se o pokračování kabinetu s největší pravděpodobností na začátku příštího týdne, kdy zasedne vedení ČSSD. To má řešit právě setrvání ve vládě.

Hamáček a Babiš řešili s prezidentem konec Staňka už minulý týden. Připomeňte si schůzku v reportáži TV Nova: