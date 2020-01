Požár ve Vejprtech někdo založil. Podezřelí jsou klienti i zaměstnanci

Že za příčinou požáru ve vejprtském domově pro zdravotně postižené zřejmě může nedbalost, se spekulovalo již dříve. Ve čtvrtek to policisté potvrdili na svém twitteru: "Nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru je manipulace s otevřeným ohněm. Technická závada byla vyloučena." Hořet zřejmě začalo na gauči, odkud se oheň šířil dál.

Podle informací policie za požárem zřejmě stojí někdo ze samotného domova pro zdravotně postižené. Při tragickém požáru zemřelo osm lidí poté, co se nadýchali kouře a zplodin. Výsledky vyšetřování oznámili policisté ve čtvrtek.

Jakoukoli technickou závadu vyšetřovatelé vyloučili. Policisté případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti, za které si pachatel v případě dopadení odsedí ve vězení až osm let. "Vyloučili jsme, že by byl pachatelem někdo zvenčí, kdo by neměl přístup dovnitř," řekl Martin Charvát, vedoucí odboru obecné kriminality.

Požár podle vyšetřovatelů vypukl ve společenské místnosti, pravděpodobně na gauči, který tam byl umístěný. Odtud se pak oheň šířil dál do dalších dvou pokojů. Vyhořelý dům je momentálně neobyvatelný, a to i ty části, které oheň nezničil.

Město v úterý na pomoc klientům domu Kavkaz a rekonstrukci ohněm zničené budovy, zřídilo transparentní účet u Komerční banky číslo 123-1184550297/0100. Ke čtvrtečnímu poledni se na něm sešlo necelých 200 tisíc korun.

Podle dosavadních informací byly v domově pro zdravotně postižené jediným bezpečnostním opatřením protipožární dveře, které oddělovaly schodiště a jednotlivá patra. Starostka Vejprt Jitka Gavdunová po požáru potvrdila, že požární hlásiče byly pouze na toaletách a v koupelnách.

Na vejprtský požár reagovali i němečtí hasiči, kteří se s českými kolegy sešli v informačním středisku na hranici ve Vejprtech – Berensteinu. "Německá strana vyslovila velké uznání zásahu českých hasičů. Spolupráce bude nadále rozvíjena a zdokonalována," informovali hasiči na svém twitteru.