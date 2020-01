Přijdeme o dvouletou záruku zboží? Ministr ji chce nechat na prodejcích

Právo na reklamaci vadného zboží během dvou let od jeho nákupu může skončit. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která počítá se zrušením dvouleté záruční doby.

S reklamací zboží má zkušenosti téměř každý. Obchodníci a výrobci musejí dávat na výrobky záruku dva roky. A platí to tak prakticky po celé Evropě. Jenže nově by délku záruky na konkrétní zboží měl určovat prodejce. Na zákazníkovi by pak bylo složitě dokazovat, že mělo vadu, už když ho kupoval.

Ministerstvo spravedlnosti totiž připravuje změnu občanského zákoníku, v něm mimo jiné navrhuje zrušení této dvouleté záruky. Vrácení poškozeného nebo nefunkčního zboží by tak nemuselo být jednoduché - nebo možné vůbec.

"Pravděpodobně se změní rozsah vad, které budou moci spotřebitelé na základě zákona úspěšně reklamovat. Nově bude podstatné, kdy vada vznikla," připouští advokátní koncipient Jakub Adámek.

Pokud by vám v průběhu dvou let přestal fungovat například mobilní telefon, prodejce by vám reklamaci nemusel uznat s tím, že měl závadu, už když jste si ho kupovali. "U těchto vad, které se projeví později než v prvním roce od koupě, tedy již často nebude spotřebiteli pro úspěšnou reklamaci stačit pouhé tvrzení, že zboží je vadné," vysvětluje Jakub Adámek.

Mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka dodal, že "spotřebitel může uplatňovat i práva z vad, které se projeví až po jednom roce, do dvou let, stejně jako je tomu dnes. Musí však prokázat, že se jedná o vadu, kterou zboží mělo již při převzetí."

Obchody budou moct i nadále dvouletou záruku nabízet, nebude to ale jejich povinnost. "Nově se zákazníci budou moci orientovat na trhu třeba právě podle toho, který z prodejců jim záruku nabídne," doplňuje advokátní koncipient. Prodlouženou záruku nabízejí některé obchody už dnes, často za poplatek.